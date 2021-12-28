Трейдери проаналізували енергокризу в Європі

08:49 28 грудень Київ, Україна

Трейдери дали свій прогноз щодо енергетичної кризи в Європі. Говорять, що дефіцит газового ресурсу може тривати аж до початку 2023 року.



Експерти вважають, що незважаючи на сезон і теплу погоду в майбутньому, газ все одно дорожчатиме.



На це вплине обмеження поставок газу з боку Росії та відключення атомних електростанцій у Франції, що призвело до перевантаження енергомережі у найхолодніші місяці року. І полегшення поки що не передбачається.



Також варто згадати вплив на ситуацію з боку Німеччини. У ФРН заявили, що не сертифікують російський газопровід «Північний потік-2», а це означає подальший шантаж Європи з боку Росії.