Трейдери стурбовані низьким попитом на соняшникову олію

09:29 29 травень Київ, Україна

В Україні після тривало високих цін на рослинні олії, прийшло різке здешевлення як самого соняшнику, так і соняшникової олії.



Зниження цін на рослинні олії тисне на закупівельні ціни на соняшник в Україні, які за тиждень впали з 24000-24500 грн/т до 22000-23000 грн/т з доставкою на завод.



Ціни попиту на українську соняшникову олію з поставкою в травні - липні знизилися до $1500/тонна FOB, а на постачання нового врожаю - до $1150/тонна FOB.



В кінці сезону у сільських господарств залишилися мінімальні запаси соняшнику, тому переробники поступово зупинять закупівлі, готуючись до прийому ріпаку нового врожаю. Компанія Allseeds в травні була змушена придбати партію австралійської каноли і переробити й за давальницькою схемою, щоб завантажити власні потужності.



Трейдерів турбує незвично низький попит на соняшникову олію. Спочатку він був обумовлений її високою вартістю в порівнянні з соєвою і пальмовою олією, а після підвищення цін на соєву олію до рівня цін на соняшникову почався карантин в Індії, що знизило попит на соняшникову олію на користь більш дешевих олій.



Влада Малайзії обмежила роботу підприємств зі збору та переробки олійних пальм на рівні 60% потужності, щоб зменшити пересування людей в період карантину. На цьому тлі ф'ючерси на пальмову олію у вівторок виросли на 3,4% до 4024 рінггітів/т або $977 за тонну.



За оцінками AmSpec Agri Malaysia, протягом 1-25 травня країна експортувала 1070000 т пальмової олії в порівнянні з 1030000 т за відповідний період квітня. В цілому в квітні експорт малайзійської пальмової олії зріс на 9,7%, до 1400000 тонн.



На чиказькій СВОТ ціни на соєву олію в понеділок трохи виросли, але у вівторок знову впали, і зараз липневі ф'ючерси торгуються по $1449/тонна, а грудневі - по $1277/тонна, додавши з початку тижня в ціні 0,8%.



Сприятлива погода в США і високі темпи сівби сої продовжують тиснути на ринки сої та соєвої олії нового врожаю. А збільшення фермерами площ сівби призведе до подальшого падіння цін. На біржі в Даляні вчора ф'ючерси на пальмову олію зросли на 1,1%, до $1206/тонна, а на соєву - на 0,7%, до $1351 за тонну.



Нагадаємо, ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020. В кінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.



Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселив певний оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.