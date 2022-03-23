ТРЦ Rive Gauche і Retail Park Petrivka не запустять - "Nhood Україна"

Два великі торгові центри в Києві призупинили в будівництві. Представниця компанії "Nhood Україна" Анна Корягіна розповіла про те, що зараз ці проєкти не мають своєї доцільності. Реалізація ТРЦ Rive Gauche і Retail Park Petrivka відкладається на невизначений термін.

"Це пов'язано і з вектором на розвиток сервісної компанії, і з розвитком конкурентного середовища, рівнем ризиків, старінням раніше розроблених концепцій. Проте питання не закриті. Ми розглядаємо пропозиції для потенційної реалізації проєктів у партнерстві з національними представниками ринку, що потребують актуалізації проєктів з урахуванням міжнародної стратегії Nhood", - повідомила Корягіна.

Nhood - глобальний гравець в сфері нерухомості, об'єднує компетенції і ноу-хау в сфері нерухомості 1 029 експертів з 10 європейських країн для постійного відновлення і трансформації портфеля в управлінні з майже 300 комерційних об'єктів в Європі.

Nhood Ukraine ("НУУД Україна", до лютого 2021 року - Ceetrus Ukraine) - міжнародний девелопер торгових центрів і ритейл-парків в Україні. Управляє п'ятьма наявними торговими галереями і ритейл-парком. У стадії розробки знаходяться три великих проєкти: ТРЦ Rive Gauche і Retail Park 2 (обидва - Київ), а також ТРЦ OVI (Одеса) - загальною площею більше ніж 200 тис. кв. м.