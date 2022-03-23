ТРЦ Rive Gauche і Retail Park Petrivka не запустять - "Nhood Україна"

Два великі торгові центри в Києві призупинили в будівництві. Представниця компанії "Nhood Україна" Анна Корягіна розповіла про те, що зараз ці проєкти не мають своєї доцільності. Реалізація ТРЦ Rive Gauche і Retail Park Petrivka відкладається на невизначений термін.
Nhood - глобальний гравець в сфері нерухомості, об'єднує компетенції і ноу-хау в сфері нерухомості 1 029 експертів з 10 європейських країн для постійного відновлення і трансформації портфеля в управлінні з майже 300 комерційних об'єктів в Європі.
Nhood Ukraine ("НУУД Україна", до лютого 2021 року - Ceetrus Ukraine) - міжнародний девелопер торгових центрів і ритейл-парків в Україні. Управляє п'ятьма наявними торговими галереями і ритейл-парком. У стадії розробки знаходяться три великих проєкти: ТРЦ Rive Gauche і Retail Park 2 (обидва - Київ), а також ТРЦ OVI (Одеса) - загальною площею більше ніж 200 тис. кв. м.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі