Транспортування нафти через Україну скоротився

13:48 15 липень Київ, Україна

Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом в червні 2020 знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,2% - до 895 тис. Тонн. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртранснафта". У червні 2020 року загальна обсяг транспортування нафти виріс в порівнянні з червнем минулого року на 1,2% - до 1,1 млн тонн.

Минулого місяця "Укртранснафта" збільшила обсяг транспортування нафти на НПЗ України в порівнянні з червнем минулого року на 7,7% - до 213 тис. Тонн. З них компанія транспортувала на НПЗ 125 тис. тонн української нафти, 56 тис. тонн - азербайджанської та 32 тис. тонн американської.

За результатами першого півріччя загальний обсяг нафти, що транспортується становить 7,4 млн тонн нафти, що на 10% більше в порівнянні з таким періодом в 2019 році, повідомляє компанія.

Обсяг транспортування нафти для НПЗ України за 6 міс. цього року становить 1,3 млн тонн (на 20% більше, ніж в січні-червні 2019), а транзит - 6 млн тонн (збільшення на 8,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019), з яких понад 350 тис. тонн нафти АТ "Укртранснафта" транспортувало для потреб Мозирського НПЗ (Білорусь).