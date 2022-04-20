Транш від МВФ впливає на економіку України - подробиці

white;">Богдан Данилишин розповів про свою думку щодо залежності української економіки від траншу Міжнародного валютного фонду. Відповідно до думки голови ради Національного банку України, очікування фінансування від інвесторів посилює навантаження на внутрішній ринок державних запозичень.
Як зазначив глава ради НБУ, внутрішній ринок держпозик має обмежені можливості. Поки ефект від розміщення ОВДП (облігацій внутрішньої держпозики) Міністерством фінансів досить високий.
Як доказ, Данилишин наводить цифри. 24 листопада поточного року Мінфіну вдалося залучити за допомогою ОВДП в бюджет країни 11,4 мільйона гривень.
Однак, на думку голови ради НБУ, ефективність розміщення ОВДП на внутрішньому ринку - явище тимчасове. Вже зараз заплановані видатки бюджету на 82 відсотки залежать від розміщення облігацій внутрішньої держпозики.
Тому ще до закінчення 2020 року може настати зниження ефективності наповнення бюджету за допомогою ОВДП. Тобто стан української економіки все ж залежить від міжнародних траншей, робить висновок Богдан Данилишин.
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