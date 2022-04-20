Транш від МВФ впливає на економіку України - подробиці

Як доказ, Данилишин наводить цифри. 24 листопада поточного року Мінфіну вдалося залучити за допомогою ОВДП в бюджет країни 11,4 мільйона гривень.

Однак, на думку голови ради НБУ, ефективність розміщення ОВДП на внутрішньому ринку - явище тимчасове. Вже зараз заплановані видатки бюджету на 82 відсотки залежать від розміщення облігацій внутрішньої держпозики.