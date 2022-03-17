Транш від МВФ - коли Україні чекати грошей

Рейтингове агентство Fitch Ratings зробило прогноз про економічний стан України. Також вони прорахували, коли і за яких умов Україна отримає наступні грошові транші від Міжнародного валютного фонду.

Виплати від Міжнародного валютного фонду в розмірі 0,7 млрд доларів і новий кредит у розмірі 1,2 млрд доларів Україна очікує в 2020 році.

Про це повідомляється в прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.



«За оцінками Fitch, Україна задовольнила близько 68% своїх потреб в бюджетному фінансуванні на 2020 рік в розмірі 23,5 млрд доларів США (14,2 млрд доларів США як амортизатори, включаючи передоплату боргу). Fitch очікує одну додаткову виплату з SBA МВФ (0,7 млрд доларів США) і перший транш нового кредиту в 1,2 млрд євро в 2020 році», - йдеться в повідомленні.



Комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС рекомендував парламенту ратифікувати угоду з Європейським Союзом про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Як повідомили в НБУ, найближчим часом очікується місія Міжнародного валютного фонду.