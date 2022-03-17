Транш від МВФ - коли Україні чекати грошей

Рейтингове агентство Fitch Ratings зробило прогноз про економічний стан України. Також вони прорахували, коли і за яких умов Україна отримає наступні грошові транші від Міжнародного валютного фонду.
Виплати від Міжнародного валютного фонду в розмірі 0,7 млрд доларів і новий кредит у розмірі 1,2 млрд доларів Україна очікує в 2020 році.
Про це повідомляється в прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Як повідомили в НБУ, найближчим часом очікується місія Міжнародного валютного фонду.
Комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС рекомендував парламенту ратифікувати угоду з Європейським Союзом про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.
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