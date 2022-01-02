Товари з Європи більше не потраплять в Україну

Міністерство охорони здоров'я запропонувало уряду підтримати свою ініціативу в контролі санітарно-епідеміологічних норм. При виконанні цього законопроекту торгові відносини між європейськими країнами і Україною можуть закінчитися.

Боротьба між Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) та МЕРТ (читай Держпродспожівслужбою) за контроль над Санітарно-епідеміологічною службою (СЕС) перейшла в гостру фазу! На останньому засіданні Кабміну намагалися проштовхнути проект постанови, яким все контроль над ВЕЗ передається в руки головного санітарного лікаря України та Міністерства охорони здоров'я.

Якщо створити СЕС окремою постановою в вигляді нового органу, то Україна може зіткнутися на міжнародні неприємності, тому Госпродпотребслужба визначена відповідальним органом (в документі про ЗВТ з ЄС) за якість продукції. Тому зміна цієї конфігурації об'єктивно викликає у європейців питання: яка з структур тепер відповідає за безпеку і так змінилася структура компетентного органу, то варто переглядати наші з вами стосунки з безпеки продукції. А це може поставити український експорт на паузу (поки будуть вирішуватися ці питання), а експортно-орієнтований бізнес - на коліна. Отже, існує великий ризик турбулентності і на інших міжнародних ринках. Цією ситуацією можуть скористатися наші конкуренти і витіснити нас з ряду ринків.