Товарообіг з Японією в цьому році виросте на 30%

Незважаючи на COVID і всі складнощі, які він створив для країн, між Україною і Японією зростає торгівля. Цього року очікується збільшення товарообігу на 30%, це хороший показник, враховуючи, що японський ринок надзвичайно насичений.
Про це заявив посол України в Японії Сергій Корсунський.
У японців критерій підходу до товарів, які вони купують, «просто космічний».
Корсунський також повідомив про наміри почати переговори про вільну торгівлю з Японією.
Він також зазначив, що з оптимізмом дивиться на торгово-економічне співробітництво з Японією, і пообіцяв з новою енергією приступити до реалізації планів після того, як в Японії пройдуть вибори і восени буде сформовано новий уряд.
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