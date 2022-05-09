Товарообіг з Японією в цьому році виросте на 30%

18:04 05 серпня Київ, Україна

Незважаючи на COVID і всі складнощі, які він створив для країн, між Україною і Японією зростає торгівля. Цього року очікується збільшення товарообігу на 30%, це хороший показник, враховуючи, що японський ринок надзвичайно насичений.

Про це заявив посол України в Японії Сергій Корсунський.

У японців критерій підходу до товарів, які вони купують, «просто космічний».

«Ці стандарти вищі за європейські і навіть американські. І уявіть собі, що наші виробники харчових продуктів примудряються збільшувати експорт. Це дуже добре», - зазначив посол.

Корсунський також повідомив про наміри почати переговори про вільну торгівлю з Японією.

«Президент України Зеленський написав лист після телефонної розмови з прем'єр-міністром Сугою, і ми визначили дуже амбітний план двосторонніх взаємодій. І за всіма цими пунктами ми зараз дуже активно працюємо», - запевнив дипломат.

Він також зазначив, що з оптимізмом дивиться на торгово-економічне співробітництво з Японією, і пообіцяв з новою енергією приступити до реалізації планів після того, як в Японії пройдуть вибори і восени буде сформовано новий уряд.