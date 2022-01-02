Товарообіг між Україною і Туреччиною збільшився

11:27 21 серпень Київ, Україна

Торговельні відносини між Україною і Труц приносять свої плоди. Згідно з даними наданими заступником Міністра - Торговим представником України Тарас Качка - за перші 6 місяць товарообіг збільшився на 1,7%. У цифрах це близько 2,27 млрд доларів.

Україна також зацікавлена в нарощуванні експорту готової продукції.

"Не дивлячись на карантин, Україна і Туреччина залишаються надійними торговим партнерами. У 2019 Туреччина посіла перше місце серед країн Близькосхідного регіону за обсягом товарообігу з Україною. При цьому потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу реалізований не повністю. Україна зацікавлена в укладенні всеосяжного Угоди про вільну торгівлю між двома країнами, що сприятиме розширенню доступу на ринки товарів і послуг ", - зазначив Тарас Качка.

Туреччина є одним з ключових торговельних партнерів України та стабільно входить в ТОП 10 країн, куди експортується вітчизняна аграрна продукція.

Крім того, серед основних напрямків розвитку двостороннього співробітництва: IT, інновації, промисловість, енергетика та енергоефективність, логістика, транспортна інфраструктура, туризм тощо.