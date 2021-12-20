08:05 08 грудень Київ, Україна

За 7 місяців 2021 року товарообіг між Україною та Литвою зріс на 29%. Є всі підстави очікувати, що за підсумками цього року він перевищить позначку $1,6 млрд.



Такі дані озвучив у рамках чергового засідання українсько-литовської, литовсько-української ділових рад посол України у Литві Володимир Яценковський. Дипломат переконаний, що цьому переважно сприяла діяльність двосторонніх ділових рад.



Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас у своєму виступі наголосив, що цього року Україна та Литва відзначають 30-річчя встановлення дипломатичних відносин. З цією метою Київ відвідають віцеспікери Сейму Литви та інші шановні гості.



За його даними, щороку зростає не лише торгівля, а й кількість зацікавлених литовських компаній на ринку України та пошук тут відповідних партнерів. За неповний 2021 рік таких запитів до посольства надійшло понад 100.



Активно розвивається енергоспівпраця. Нещодавно Біржа біомаси (Литва) та Біоенергетична асоціація України спільно реалізували проєкт з оцифрування сектора центрального опалення. Постійно відбувається обмін досвідом організації біржі біопалива, яку давно пройшла Литва.



У 2022 році провідною темою співпраці стане енергоефективність. Питання дуже чутливе для обох країн, адже подорожчання газу та енергоносіїв відчула не лише Україна, а й Європа.