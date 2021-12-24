Товарообіг між Україною і Китаєм зріс до 12,5%

Згідно з інформацією Державної служби статистики, за перше півріччя 2020 року обіг у зовнішній торгівлі з Китаєм зріс до 12,5%. Для порівняння, в першому кварталі 2020 року він склав 10,9%.

За її даними, загальний обсяг торгівлі, включаючи експорт та імпорт, склав $ 6 789,2 млн. Росія виявилася на другому місці з часткою 9% і $ 4 870,7 млн. При цьому ще за підсумками 2018 року РФ була основним торговим партнером України.

Третім за величиною торговим партнером України стала Німеччина, на яку припало $ 3 738,9 млн, її частка склала 6,9%.

Також в число основних торговельних партнерів увійшли Польща з часткою 6,3% і оборотом $ 3 432,4 млн, а також США з часткою 5,2% і показником $ 2 819,7 млн. На країни ЄС в цілому довелося 40,9% зовнішньоторговельного обороту України за звітний період.

Як повідомлялося раніше, за січень-травень обсяг зовнішньої торгівлі України знизився на 10% до аналогічного періоду 2019 року, до $ 39,813 млрд.