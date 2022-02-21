Товарообіг між Україною та ЄС зріс на 35%

09:46 21 лютий Київ, Україна

Цього року Україна має завершити важливі довгострокові проєкти, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також продовжувати торговельну політику, яка дозволила 2021-го збільшити товарообіг між Україною та Європейським Союзом на 35% і вийти на його обсяг у 62,5 мільярда доларів.



Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.



«У складі української делегації у Брюсселі обговорюємо розвиток спільних проєктів України та Європейського Союзу. Насамперед – у сфері торгівлі. Минулий рік продемонстрував, що ЄС є нашим основним торговим партнером», – наголосила вона.



Серед найважливіших питань Свириденко вказала міжнародні вантажні перевезення. Вони потребують продовження діалогу з Єврокомісією щодо укладання нової Угоди про лібералізацію автоперевезень.



Також актуальним є «екологізація» промислового виробництва. Політика «екологізації» сприяє тому, що «українські товари, які виробляються із застосуванням «зелених» технологій, стають конкурентоспроможнішими на міжнародних ринках», – пише Свириденко в мережі Facebook.



«Така сама ситуація і з агропромисловим виробництвом. Пріоритетний напрям аграрної політики України – сприяти розвитку органічного землеробства. Це дозволить збільшити експорт сільськогосподарської продукції до ЄС та сприятиме виведенню на інші міжнародні ринки», – додає вона.



Окремим пунктом співпраці є інтеграція енергетичних ринків України та ЄС.



«Найближчим часом ми проведемо тест на енергонезалежність, на триденний термін від'єднавшись від енергосистеми Росії та Білорусі. Таке рішення продемонструє самостійність нашої держави та дозволить надалі об'єднати українську енергосистему з європейською та приєднатися до ENTSO-E», – повідомляє перший віцепрем'єр.



Кроком до енергонезалежності є термомодернізація будівель і вже цього року планується утеплення 5000 будинків, що дозволить не лише заощадити енергоресурси, а й додатково стимулювати окремі галузі економіки, зазначає Юлія Свириденко.



На її переконання, позитивні результати українсько-європейської співпраці у всіх перерахованих сферах – це «найкраща відповідь на спроби ескалації конфлікту з боку Росії» та «найдієвіша зброя у боротьбі з військовою агресією».