Торговим мережам України на руку подорожчання продуктів

12:01 21 січень Київ, Україна

Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук заявив, що найбільші вітчизняні рітейл-компанії опинилися у виграшному становищі через нещодавнє зростання цін на продовольство.



За його словами, монопольне становище у ринковому сегменті роздрібної торгівлі дозволяє майже всім мережам робити націнки на продукти до 40%.

«Харчові продукти становлять майже половину споживчого кошика українців. Тому не дивно, що увага громадян прикута до цінників на полицях магазинів, і ця тема завжди викликає живий інтерес. Ми знаємо, що останніми місяцями фактор енергоресурсів у собівартості продуктів в Україні став дуже високим. І, безперечно, це змушує виробників мінімально піднімати ціни на свій продукт. Зауважу, що окрім енергоносіїв, наприклад, для виробників молока на 40%-50% зросли витрати на білкові корми, на 40% збільшилася ціна на власне вирощені корми та на 25% – на ветеринарні препарати. І це ще без урахування зростання втричі вартості мінеральних добрив та логістичних послуг для всіх учасників галузі», – наголосив Денис Марчук.

Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради додає, користуючись своєю монополією, торгові мережі нав'язують агровиробнику чи переробнику невигідні умови співпраці.

Так, зокрема, деякі супермаркети безпідставно відкладають розрахунки за отриману продукцію. Найчастіше затримка з виплатами коштів за товар може тривати 90, або навіть 120 днів, що зумовлює постійний дефіцит оборотних засобів у виробників. Для торгових мереж ці гроші стають безвідсотковим кредитом, яким вони користуються протягом необхідного їм часу. Це дозволяє завозити імпортні товари, за які потрібно розраховуватись заздалегідь, та відкривати нові центри», – підсумував Денис Марчук.

Виходячи зі слів заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради, можна зрозуміти, що йдеться про відверту картельну змову на ринку рітейлу, якою неодмінно мають зацікавитися відповідні державні органи.