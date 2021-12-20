Торгівля з Білоруссю і Росією скоротиться - Петрашко

Міністра економіки Ігор Петрашко заявив, що уряд планує скоротити обсяги торгівлі з країнами-сусідами. Так, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вважає недоцільним виконувати таке завдання. Це призводить до погіршення показників торгового балансу. Серед країн знаходяться Казахстан, Білорусь і Росія.
Петрашко зазначив, що Україна робить дуже багато закупівель у перерахованих країн і не зможе довго "вижити" при такому сценарії. Міністр висловив невдоволення тим, що Україна здійснює експорт в багато країн, а на виручені гроші робить закупівлі в Росії, з якою веде війну на Донбасі.
Петрашко сказав, що Мінекономіки знає про налагодженою схемою Росії. Він пояснив, що заборонену для експорту в Україну продукцію РФ поставляє в Білорусь, де "ставлять штамп" і після цього товар йде в українські міста вже нібито як білоруський. Міністр також зазначив, що уряд веде роботу над тим, щоб отримати можливість для відстеження та запобігання надходження товару за вказаною схемою.
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