Торгівля з Білоруссю і Росією скоротиться - Петрашко

10:07 23 липень Київ, Україна

Міністра економіки Ігор Петрашко заявив, що уряд планує скоротити обсяги торгівлі з країнами-сусідами. Так, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вважає недоцільним виконувати таке завдання. Це призводить до погіршення показників торгового балансу. Серед країн знаходяться Казахстан, Білорусь і Росія.

"У нас в торговому балансі з 10 мільярдів доларів мінуса приблизно 6 мільярдів - це з цими трьома країнами", - заявив він.

Петрашко зазначив, що Україна робить дуже багато закупівель у перерахованих країн і не зможе довго "вижити" при такому сценарії. Міністр висловив невдоволення тим, що Україна здійснює експорт в багато країн, а на виручені гроші робить закупівлі в Росії, з якою веде війну на Донбасі.

Петрашко сказав, що Мінекономіки знає про налагодженою схемою Росії. Він пояснив, що заборонену для експорту в Україну продукцію РФ поставляє в Білорусь, де "ставлять штамп" і після цього товар йде в українські міста вже нібито як білоруський. Міністр також зазначив, що уряд веде роботу над тим, щоб отримати можливість для відстеження та запобігання надходження товару за вказаною схемою.