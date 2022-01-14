Торгівля між Україною та Польщею з початку року зросла на 8%

13:04 30 квітень Київ, Україна

За інформацією пресслужби Мінекономіки, сьогодні відбулася зустріч Ігоря Петрашка, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, з Ярославом Говіним, віцепрем'єр-міністром, міністром розвитку, праці та технологій Республіки Польща.

Відзначається, що сторони обговорили широке коло питань, зокрема, стан та перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва, посилення європейської інтеграції, збільшення інвестицій, поліпшення бізнес-клімату та багато інших.

«Торговельне співробітництво з Польщею є стратегічно важливим напрямком для України. Польща займає друге місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами серед торгових партнерів України. З початку року ми бачимо зростання торгівлі товарами на 8%, навіть незважаючи на певні складнощі, пов'язані зі світовою пандемією. Тобто, ми зберігаємо позитивну динаміку», - розповідає Ігор Петрашко.

Таким чином, міністр абсолютно впевнений, що Україна і Польща мають величезний потенціал, який ще не до кінця реалізований, тому готові до подальшої активної взаємодії та посилення співпраці.

«Одним з важливих інструментів двосторонньої співпраці в економічній сфері є українсько-польська Міжурядова комісія з питань економічного співробітництва, засідання якої тільки що відбулося. В ході засідання розглядався весь комплекс питань двостороннього співробітництва, що становлять взаємний інтерес, включаючи секторальне співробітництво по окремих напрямках», - додали в Мінекономіки.

Крім того, польська сторона висловила підтримку тих реформ в українській економіці, які зараз проводяться і принесуть позитивні зміни. Також Польща всіляко підтримує прагнення України до європейської інтеграції і готова ділитися своїм досвідом в цьому питанні.

Нагадаємо, в 2021 році товарообіг між Україною і Китаєм зріс на 18,4%.