Торгівля між Україною та Польщею з початку року зросла на 8%

За інформацією пресслужби Мінекономіки, сьогодні відбулася зустріч Ігоря Петрашка, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, з Ярославом Говіним, віцепрем'єр-міністром, міністром розвитку, праці та технологій Республіки Польща.
Відзначається, що сторони обговорили широке коло питань, зокрема, стан та перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва, посилення європейської інтеграції, збільшення інвестицій, поліпшення бізнес-клімату та багато інших.
Таким чином, міністр абсолютно впевнений, що Україна і Польща мають величезний потенціал, який ще не до кінця реалізований, тому готові до подальшої активної взаємодії та посилення співпраці.
Крім того, польська сторона висловила підтримку тих реформ в українській економіці, які зараз проводяться і принесуть позитивні зміни. Також Польща всіляко підтримує прагнення України до європейської інтеграції і готова ділитися своїм досвідом в цьому питанні.
Нагадаємо, в 2021 році товарообіг між Україною і Китаєм зріс на 18,4%.
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