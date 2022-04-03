Топ-15 країн за рівнем життя пенсіонерів - інфографіка

Пенсіонери - одна з найбільш незахищених соціальних груп практично в кожній країні. Згідно зі статистикою в Україні їх - понад 11 млн. У процентному відношенні - це 27% від усього населення країни. Про те, як живуть пенсіонери в нашій та інших країнах - дізнавалися журналісти MYCnews.

Топ-15 країн за рівнем бідності серед пенсіонерів у віці 65 років і старше наведено нижче. Критерій оцінки бідності, за даними Євростату - середньодушові еквівалентні доходи людини нижче 60% рівня середньодушових еквівалентних доходів за шкалою еквівалентності ЄС.

Станом на 2019 більше пенсіонерів за межею бідності в Латвії - 53,8%. При цьому рівень бідності серед пенсіонерів там поступово зростав від 2015 року. В Естонії за межею бідності проживали 51,3% пенсіонерів, у порівнянні з 2018 роком це поліпшення ситуації. У Болгарії за підсумками 2019-го за межею бідності було 36% пенсіонерів, в Литві - 34,6%, Хорватії - 27,6%, Швейцарії - 27,4%, Кіпрі - 25,9%, Мальті - 24,1%, Румунії - 23,1%. В Ірландії, Словенії, Німеччині, Сербії, Польщі та Чехії за межею бідності було 17-18% пенсіонерів.

В середньому в Євросоюзі рівень бідності серед пенсіонерів в 2015 році склав 12,8%, в 2016-му - 13,5%, в 2017-му - 13,8%, в 2018-му - 14,5%, в 2019-му - 15,1%. При цьому рівень бідності серед жінок пенсійного віку вище, ніж у чоловіків.