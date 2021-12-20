Тільки за два місяці "Укрзалізниця" повністю виконала план з ремонту вантажних вагонів

"Укрзалізниця"

під керівництвом команди Володимира Жмака за два місяці 2021 року виконала ремонт 2 816 вантажних вагонів . Це на 8% більше встановленого планового завдання.

Всі роботи проводилися на підприємствах, які перебувають у власності УЗ. На офіційному сайті компанії повідомляється, що із загальної кількості відремонтованих вагонів 2 236 - пройшли обслуговування у вагоноремонтних депо регіональних філій. Перевищення плану цими підприємствами склало 10%.

Наводиться більш докладна інформація про те, які депо і скільки вагонів відремонтували в зазначений період і скільки відсотків плану при цьому перевиконано.

У січні-лютому депо:

Донецької залізниці виконало ремонт - 490 вантажних вагонів (на 2% більше плану);

Львівської залізниці - 299 вагонів (майже на 10% більше плану);

Одеської - 413 вагонів (майже на 12% більше);

Південної залізниці - 296, Південно-Західної - 218 (на 7% більше);

Придніпровської - 610 (на 24% більше).

Крім того, було проведено ремонт 490 вантажних вагонів філіями УЗ (вагоноремонтними заводами). Це на 1% більше встановленого плану.

Раніше в ході пресконференції глава УЗ поінформував, що у 2021 році на модернізацію парку своїх вантажних вагонів компанія має намір направити 7 млрд грн, з яких 4,8 млрд грн - власних інвестицій.