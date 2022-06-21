Лише 6% компаній України адаптувалися до війни - Мінцифри

14:42 21 червня Київ, Україна

Близько 47% компаній зупинили роботу через війну і лише 6% адаптувалися до неї.

Це стало відомо, виходячи з проведеного опитування Міністерством цифрової трансформації.

"Згідно з отриманими відповідями, 46,8% опитаних підприємств зупинили або майже зупинили діяльність через повномасштабне російське вторгнення. Сумарні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24 лютого 2022 року оцінюються у $85 млрд", - йдеться у повідомленні Мінцифри у Телеграм-каналі.

При цьому лише 6% респондентів вказали, що їхній бізнес адаптувався, вдалося перебудувати бізнес-стратегії під військові реалії, зазначило міністерство.



Серед проблем, які назвав бізнес як основні, - низька платоспроможність клієнтів, непрогнозованість ситуації та відсутність достатнього капіталу, зазначено у повідомленні.



При цьому багато підприємців продовжують підтримувати державу: понад 38% респондентів роблять це по можливості, 31,5% - зробили це важливою частиною всього бізнесу, а 6,6% респондентів не мають можливості допомагати, свідчать дані опитування.