Лише 6% компаній України адаптувалися до війни - Мінцифри

Близько 47% компаній зупинили роботу через війну і лише 6% адаптувалися до неї.
Це стало відомо, виходячи з проведеного опитування Міністерством цифрової трансформації.
При цьому лише 6% респондентів вказали, що їхній бізнес адаптувався, вдалося перебудувати бізнес-стратегії під військові реалії, зазначило міністерство.
Серед проблем, які назвав бізнес як основні, - низька платоспроможність клієнтів, непрогнозованість ситуації та відсутність достатнього капіталу, зазначено у повідомленні.
При цьому багато підприємців продовжують підтримувати державу: понад 38% респондентів роблять це по можливості, 31,5% - зробили це важливою частиною всього бізнесу, а 6,6% респондентів не мають можливості допомагати, свідчать дані опитування.
Серед проблем, які назвав бізнес як основні, - низька платоспроможність клієнтів, непрогнозованість ситуації та відсутність достатнього капіталу, зазначено у повідомленні.
При цьому багато підприємців продовжують підтримувати державу: понад 38% респондентів роблять це по можливості, 31,5% - зробили це важливою частиною всього бізнесу, а 6,6% респондентів не мають можливості допомагати, свідчать дані опитування.
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