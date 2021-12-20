Ткаченко вимагає фінансування культури

13:41 10 липень Київ, Україна

На фінансування культурної сфери та креативних індустрій в Україні в 2021 році необхідно на 50% більше коштів, ніж у 2020 році, заявляє міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Що стосується наступного року, який буде також кризовим. Думаю, настав час переглянути підходи до фінансування культурної сфери та креативних індустрій і поставитися до цього креативно. Для того, щоб цей механізм запрацював, потрібні кошти - більше коштів, як мінімум, на 50%, ніж зараз ", - сказав Ткаченко на прес-конференція:" Гроші на культуру: як формувати бюджети на наступний рік? "В п'ятницю в Києві .

"Це крім програм, які повинні також існувати - наприклад, програма" Великого будівництва ", - додав міністр. Раніше Ткаченко заявляв, що в 2021 році частиною національного проекту "Велике будівництво" стане відновлення 100 культурних об'єктів.