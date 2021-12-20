«Теплі кредити» користуються популярністю в українців

09:36 07 серпень Київ, Україна

«Теплі кредити» - компенсація від держави за покупку в кредит твердопаливного котла для здійснення більш якісного опалення в приватному будинку. Прес-служба Агентства державної енергетичної ефективності подала цифри, згідно з якими українцям вже відшкодували понад 800 мільйонів гривень.

555, 8 млн грн - на енергоефективні заходи в приватних будинках; майже 270 млн грн - на утеплення ОСББ та ЖБК; 18,5 млн грн - на установку твердопаливних котлів.

В Агентстві підкреслюють, що як і в попередні роки, результати моніторингу підтверджують високу затребуваність програми.

Держава компенсує частину кредиту і полегшує фінансове навантаження при утепленні, а сім'ї впроваджують необхідних заходів, економлять на комунальні послуги і підвищують комфорт », - прокоментував в.о.. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

У Держенергоефективності нагадали, що для включення банком відомостей до зведеного реєстру позичальників і подальшого отримання відшкодування необхідно представити в банк документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, і документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та / або матеріалів (акт виконаних робіт, наданих послуг).