"Тіньовий" фермерство займає 40% аграрного сектора

19:57 25 серпень Київ, Україна

За словами заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Михайла Соколова, аграрний сектор України влаштований таким чином, що близько 40% землі знаходяться в тіні.

Навіть великі "чисті" компанії змушені працювати з "чорними" фермерами.

"У нас дійсно близько 40% земель перебувають у тіні. Великий обсяг продукції виробляється на таких землях. Далі, через так звані "скручування", через посередників воно продається на експорт. Експортують у нас великі трейдери: Бунге, Топфер, Каргілл в тому числі. Їх, великих, десятки. Всі вони закуповують зокрема зерно, вироблене "тіньовими" фермерами ", - говорить Соколов.

У компаній, які працюють з ВАР, теж таке бувало, додав він.

"Тому ми наполегливо боремося за те, щоб був введений ряд законів, які зробили б" тіньовий "виробництво незаконним. Це б все полегшило життя, а Каргілл в тому числі ", - підкреслює Соколов.

Відзначимо, що підвищена увага до американської корпорації Каргілл в Україні обумовлено декількома факторами. По-перше, приватна компанія активно почала кредитувати уряд України, і, як кажуть економісти, за завищеними відсотковими ставками.



По-друге - часто попадатися на порушення законодавства (в тому числі податкового), що строго заборонено корпоративними правилами корпорації.



Також транснаціональні корпорації, не тільки Каргілл, дорікають в тому, що вони надають підтримку у вигляді товарних кредитів неблагонадійним українським підприємцям, які числяться в "чорних" списках банку, і в такий спосіб цей "тіньовий" сектор АПК підживлюють.



Соколов пояснює це тим, що для банків важлива платоспроможність клієнта, тому вони ретельно їх перевіряють, а корпораціям - тільки продукція фермерів.