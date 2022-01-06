"Тіньовий" фермерство займає 40% аграрного сектора

За словами заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Михайла Соколова, аграрний сектор України влаштований таким чином, що близько 40% землі знаходяться в тіні.
Навіть великі "чисті" компанії змушені працювати з "чорними" фермерами.
У компаній, які працюють з ВАР, теж таке бувало, додав він.
Відзначимо, що підвищена увага до американської корпорації Каргілл в Україні обумовлено декількома факторами. По-перше, приватна компанія активно почала кредитувати уряд України, і, як кажуть економісти, за завищеними відсотковими ставками.
По-друге - часто попадатися на порушення законодавства (в тому числі податкового), що строго заборонено корпоративними правилами корпорації.
Також транснаціональні корпорації, не тільки Каргілл, дорікають в тому, що вони надають підтримку у вигляді товарних кредитів неблагонадійним українським підприємцям, які числяться в "чорних" списках банку, і в такий спосіб цей "тіньовий" сектор АПК підживлюють.
Соколов пояснює це тим, що для банків важлива платоспроможність клієнта, тому вони ретельно їх перевіряють, а корпораціям - тільки продукція фермерів.
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