Телефонний зв'язок в Україні подорожчала

За перше півріччя 2020 року в Україні підвищилися тарифи на Послуги телефаксних і телефонного зв'язку. Дані за січень-червень на 13,4% відрізняються від аналогічного періоду 2019 року.. 15pt; "> Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики. У цьому червні в порівнянні з минулим ціни на послуги підвищилися на 12,5%.Також вони виросли на 1,5% в порівнянні з травнем. Держстат не брав до уваги окуповані Росією території АР Крим та Донбасу.

Послуги пошти і зв'язку для підприємств, установ і організацій в II кварталі також подорожчали в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року

Обсяг наданих послуг телекомунікаційними компаніями в I кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 15% - з 17 до 19,6 млрд

Обсяг наданих послуг бездротового зв'язку в I кварталі досяг 14,6 млрд

.25pt 0cm; text-align: center; ">. 25pt 0cm 11. 25pt 0cm; ">. Ціни зросли на 11,2%.. грн.. грн. , Провідний - 4,5, супутникового - 17,6.