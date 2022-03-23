Тарифи на залізничні перевезення в Україні виростуть в період 2022-2024

31 травня поточного року уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Згідно з документом, вже починаючи з наступного року, пасажири відчують зміну тарифів на транспорт. Зокрема, залізничні перевезення зростуть в ціні на 26%.

Згідно з текстом документу, за підсумками 2020 року зростання тарифів на залізничні перевезення сталося на 6,1%. У поточному 2021 році очікується, що до кінця року рівень вартості залізничних квитків зросте в загальному на 22%.

Надалі тарифи будуть рости трохи швидше інфляції - на 6,5% в 2023 і в 2024 році.

Також повідомлялося, що українцям назвали дві причини скасування пільгового проїзду для пенсіонерів. Верховна Рада почала активно розглядати законопроєкт про скасування пільгового проїзду для пенсіонерів, учасників бойових дій та інших категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. Перша причина - бажання монетизувати всі пільги та соціальні допомоги, що надаються українцям. Друга причина - скарги перевізників на те, що їхні витрати на перевезення пільговиків не компенсуються.