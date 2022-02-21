Тарифи на тепло - що чекає на пересічних українців

06:38 29 вересень Київ, Україна

Українці з нетерпінням чекають тарифи на комунальні послуги - це впливає на добробут населення в цілому. Стало відомо, що "Нафтогаз" підняв тарифи для постачальників газу. Наші журналісти розбиралися з ключовими наслідками.

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила гуртову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). У вересні ціна газу складе 4318,99 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 45% більше, ніж в серпні (2979,16 грн).

Попри кризу в світовій економіці і падіння цін на енергоносії, в Україні ціна газу вже практично наздогнала торішню. Рік тому "Нафтогаз" встановлював відпускні ціни на газ для газзбутів до 4493,64 грн за 1000 куб. м без податку на додану вартість (ПДВ) і транспортних витрат. Тобто, різниця між торішньою ціною і нинішньою складає всього 4%.

А якщо врахувати, що за цей рік двічі піднімали тариф на розподіл (транспортування) газу, то в підсумку паливо для комунальників вже обходиться так само або навіть дорожче, ніж торік.

І газ продовжить дорожчати. За прогнозом глави Асоціації постачальників енергоресурсів Артема Компана, ціна на газ для населення і підприємств ТКЕ буде рости і далі, адже зростає ціна на європейських хабах.

За його словами, в Україні газ з вересня по грудень 2020-го подорожчає з 5,4 до 7 грн за кубометр.

- Ціна змінюється кожен день, - говорить Артем Компан. - Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів більше 7 грн за кубометр.

Водночас директор газотранспортної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович стверджує, ціна в цьому опалювальному сезоні для населення і підприємств ТКЕ може бути нижчою, ніж в минулому:

"Зараз ціни на ринку змінюються досить активно, - каже Рабінович. - На них впливають як зовнішні фактори, наприклад, обсяги постачання американського LNG-газу в Європу, так і внутрішні - вплив COVID-19 на роботу промислових підприємств. Надалі посилиться вплив і температурних режимів."

Варто зазначити, що прогнози на газовому ринку не завжди збуваються. Наприклад, торік прогнозували, що газ на ринку може коштувати 12 500 гривень за тисячу кубометрів. Але на практиці коштував він 5500 грн. Тому вгадати сьогодні, якою буде ціна взимку, досить складно.