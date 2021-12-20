Тарифи на опалення - що запропонував міністр фінансів

06:26 13 липень Київ, Україна

Перегляд тарифів на опалення дозволить знизити суми, які українці платять щомісяця, адже ринкова ціна газу нижче, ніж передбачена в тарифі за опалення. Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко.



Зокрема, коментуючи умови співпраці з МВФ, міністр вказав на вимоги, в яких зацікавлена Україна. Торкаючись перегляду тарифів на опалення, міністр сказав, що без перегляду люди будуть платити "стільки ж або дорожче"

"Перегляд тарифів на опалення. Зараз ринкова ціна на газ нижче, ніж передбачена в тарифі на опалення. Без їх перегляду люди будуть платити стільки ж або дорожче. А якщо переглянути, тарифи за опалення вдасться знизити ", - сказав Марченко." Перегляд тарифів на опалення буде раз на рік перед опалювальним сезоном, і на весь опалювальний сезон. При цьому передбачена можливість коригування тарифів на опалення в зв'язку зі зміною, зокрема, тарифів на паливно-енергетичні ресурси ", - уточнив міністр.