Тарифи на газ в серпні

19:31 30 липня Київ, Україна





Базові річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигідніше місячних.



Найнижчі ціни пропонують Агросинтез Трейдинг (7,80



Портал Українська енергетика повідомляє, що постачальник газу ТОВ Газова компанія (Gascompany), який зареєстрований в Рівненській області, підвищив річну ціну для побутових споживачів з 12 до 16 грн за кубометр, хоча це заборонено. Компанії загрожують санкції від енергорегулятора. На сьогодні населення України споживає газ за контрактами, які укладалися на 1 рік. Але тарифи на "блакитне паливо" відрізняються в залежності від постачальників.Базові річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигідніше місячних.Найнижчі ціни пропонують Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Євода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр), а також Газопостачальна компанія Нафтогаз України (7,96 грн за кубометр). У більшості компаній ціни не перевищують 9 грн за кубометр, пише афілійований з Нафтогазом портал ГазПравда.Портал Українська енергетика повідомляє, що постачальник газу ТОВ Газова компанія (Gascompany), який зареєстрований в Рівненській області, підвищив річну ціну для побутових споживачів з 12 до 16 грн за кубометр, хоча це заборонено. Компанії загрожують санкції від енергорегулятора.



Як зараз працює ринок газу для населення

З 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року населення отримує газ за річними контрактами, в рамках яких ціни різних постачальників коливаються від 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Газзбути, яких пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем, встановили ціну 7,99 грн за кубометр, а Нафтогаз - 7,96 грн. Інші газопостачальні компанії скаржилися на те, що їм Нафтогаз продає газ дорожче, ніж компанії Фірташа.



Скільки газзбути Фірташа і інші гравці ринку платять Нафтогазу за газ для населення

На цьому тижні нарешті стало відомо, скільки газопостачальні компанії платять державній компанії НАК Нафтогаз України за газ для населення. Цю інформацію опублікувала Економічна правда.



За її даними, ТОВ Йе Енергія Фірташа купує у Нафтогазу газ для перепродажу населенню в рамках річних контрактів за ціною 7 420 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ), як і ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Ці дві компанії, які разом контролюють до 80% ринку поставок газу побутовим споживачам, законтрактували найбільші обсяги - 6 млрд куб м і 2,2 млрд кубометрів газу відповідно. Ціни в їхніх контрактах є найнижчими: інші компанії купують газ за ціною від 7 900 до 8 800 грн, говориться в матеріалі.



Голова правління НАК Юрій Вітренко заявив 18 липня, що Йе Енергія Фірташа і низка інших учасників ринку перепродують промисловим підприємствам газ, куплений у Нафтогазу за договорами, укладеними для забезпечення річних контрактів на поставку газу населенню.



27 липня в Нафтогазі повідомили, що в травні 2021 року понад 20% природного газу, який був відпущений газзбутовим підприємствам для постачання населення за річними договорами, було перепродано за ринковими цінами промисловим споживачам. У НАК також повідомили, що Нафтогаз спільно з Міненерго, НКРЕКП і ТОВ ОГТСУ «розробили нову модель прозорого забезпечення потреб населення природним газом».



Колишній глава Нафтогазу Андрій Коболєв у відповідь заявив, що НАК може розірвати контракт з Йе Енергією на підставі введення Радою нацбезпеки і оборони України санкцій проти Дмитра Фірташа, проте в Нафтогазі кажуть, що це неможливо.