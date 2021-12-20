Тарифи на газ: ціни від постачальників

Постачальники газу в Україні скористалися скасуванням державного контролю за ціною на газ з квітня 2021 року. Нагадаємо, що фіксована ціна 6,99 гривні за куб перестає діяти. Багато постачальників вже опублікували свої розцінки.
Деякі скористалися новими умовами і підняли ціни до 8 грн і вище, інші не стали підвищувати тариф. Журналісти MYC зібрали дані про ціну на газ (без урахування доставки) від декількох десятків постачальників з усієї України.
До 6,99
ТОВ Мегаватт Енерго Сервісна компанія - 6,70;
ТОВ ЕРУ Людям - 6,75;
ТОВ ЕРУ Трейдинг - 6,75;
ТОВ Агросинтез Трейдинг - 6,75;
ТОВ ДП Промсервіс - 6,85;
ТОВ Галнафтогаз - 6,86;
ТОВ Нафтогаз України - 6,86;
ДП Евода Трейд КП Луцькводоканал - 6,88
ТОВ Газпромпостач - 6,90;
ТОВ Кременчукгаз-Трейдинг - 6,90;
ТОВ Вільна Енергетична компанія Палівенерго - 6,95;
ТОВ Волиньелектрозбут - 6,97;
ТОВ Закарпаттяенергозбут - 6,97;
ТОВ Енерджі Трейд Груп - 6,98.
Тариф 6,99 грн
ТОВ Київоблгаз Збут;
ТОВ Івано-Франківськгаз Збут;
ТОВ Харківгаз Збут,
ТОВ Волиньгаз Збут,
ТОВ Вінницягаз Збут;
ТОВ Рівнегаз Збут;
ТОВ Хмельницькгаз Збут;
Чернівцігаз Збут;
ТОВ Чернігівгаз Збут;
ТОВ Дніпропетровськгаз Збут;
ТОВ Житомиргаз Збут,
ТОВ Миколаївгаз Збут;
ТОВ Запоріжгаз Збут;
ТОВ Гласкомерц;
ТОВ ТАС енегіі країни;
ТОВ Стрийнафтогаз,
ТОВ Закарпатгаз Збут;
ТОВ Йе Енергія;
ТОВ Львівгаз Збут;
ТОВ Сумигаз Збут;
ТОВ Черкасигаз Збут;
ТОВ Полтавагаз Збут;
ТОВ Прикарпат Енерготрейд;
ТОВ Асканія Енерджі,
ТОВ Уманьгаз Збут;
ТОВ Смарт Газ Систем;
ТОВ Одесагаз-Постачання;
ТОВ ТД Лубнигаз;
ТОВ Київгазенерджі;
ТОВ Львівенергозбут;
ДП Полум'я ПАТ Коростишівгаз;
ТОВ Газопостачальна компанія Геліос;
ПОН (Постачальник Останньої Надії).
ТОВ Київоблгаз Збут;
ТОВ Івано-Франківськгаз Збут;
ТОВ Харківгаз Збут,
ТОВ Волиньгаз Збут,
ТОВ Вінницягаз Збут;
ТОВ Рівнегаз Збут;
ТОВ Хмельницькгаз Збут;
Чернівцігаз Збут;
ТОВ Чернігівгаз Збут;
ТОВ Дніпропетровськгаз Збут;
ТОВ Житомиргаз Збут,
ТОВ Миколаївгаз Збут;
ТОВ Запоріжгаз Збут;
ТОВ Гласкомерц;
ТОВ ТАС енегіі країни;
ТОВ Стрийнафтогаз,
ТОВ Закарпатгаз Збут;
ТОВ Йе Енергія;
ТОВ Львівгаз Збут;
ТОВ Сумигаз Збут;
ТОВ Черкасигаз Збут;
ТОВ Полтавагаз Збут;
ТОВ Прикарпат Енерготрейд;
ТОВ Асканія Енерджі,
ТОВ Уманьгаз Збут;
ТОВ Смарт Газ Систем;
ТОВ Одесагаз-Постачання;
ТОВ ТД Лубнигаз;
ТОВ Київгазенерджі;
ТОВ Львівенергозбут;
ДП Полум'я ПАТ Коростишівгаз;
ТОВ Газопостачальна компанія Геліос;
ПОН (Постачальник Останньої Надії).
Від 6,99 грн
ТОВ Газ Ап - 7,60 грн;
ТОВ Донецькі Енергетичні послуги (YASNO) - 7,89;
ТОВ Дніпровські Енергетичні послуги - 7,89;
ТОВ Київські Енергетичні послуги - 7,89;
ТОВ Нафтогазпостачання - 7,92;
ТОВ Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 7,98;
ТОВ Газпостачсервіс - 7,99;
ТОВ Тернопільоблгаз - 7,99;
ТОВ Газпостач Тернопільміськгаз - 7,99;
ТОВ Луганськгаз Збут - 7,99;
ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія - 8,04;
ДП Шепетівкагаз ПАТ Шепетівкагаз - 8,17;
ТОВ Маргаз - 8,25;
ТОВ Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія - 8,27;
ТОВ Чернівецька обласна енергопостачальна компанія - 8,30;
ТОВ Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 8,30;
ТОВ Азовгаз - 8,85.
ТОВ Газ Ап - 7,60 грн;
ТОВ Донецькі Енергетичні послуги (YASNO) - 7,89;
ТОВ Дніпровські Енергетичні послуги - 7,89;
ТОВ Київські Енергетичні послуги - 7,89;
ТОВ Нафтогазпостачання - 7,92;
ТОВ Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 7,98;
ТОВ Газпостачсервіс - 7,99;
ТОВ Тернопільоблгаз - 7,99;
ТОВ Газпостач Тернопільміськгаз - 7,99;
ТОВ Луганськгаз Збут - 7,99;
ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія - 8,04;
ДП Шепетівкагаз ПАТ Шепетівкагаз - 8,17;
ТОВ Маргаз - 8,25;
ТОВ Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія - 8,27;
ТОВ Чернівецька обласна енергопостачальна компанія - 8,30;
ТОВ Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 8,30;
ТОВ Азовгаз - 8,85.
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