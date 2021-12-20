Тарифи на газ: ціни від постачальників

17:00 31 березень Київ, Україна

Постачальники газу в Україні скористалися скасуванням державного контролю за ціною на газ з квітня 2021 року. Нагадаємо, що фіксована ціна 6,99 гривні за куб перестає діяти. Багато постачальників вже опублікували свої розцінки.









Деякі скористалися новими умовами і підняли ціни до 8 грн і вище, інші не стали підвищувати тариф. Журналісти MYC зібрали дані про ціну на газ (без урахування доставки) від декількох десятків постачальників з усієї України.



До 6,99



ТОВ Мегаватт Енерго Сервісна компанія - 6,70;

ТОВ ЕРУ Людям - 6,75;

ТОВ ЕРУ Трейдинг - 6,75;

ТОВ Агросинтез Трейдинг - 6,75;

ТОВ ДП Промсервіс - 6,85;

ТОВ Галнафтогаз - 6,86;

ТОВ Нафтогаз України - 6,86;

ДП Евода Трейд КП Луцькводоканал - 6,88

ТОВ Газпромпостач - 6,90;

ТОВ Кременчукгаз-Трейдинг - 6,90;

ТОВ Вільна Енергетична компанія Палівенерго - 6,95;

ТОВ Волиньелектрозбут - 6,97;

ТОВ Закарпаттяенергозбут - 6,97;

ТОВ Енерджі Трейд Груп - 6,98.

Тариф 6,99 грн



ТОВ Київоблгаз Збут;

ТОВ Івано-Франківськгаз Збут;

ТОВ Харківгаз Збут,

ТОВ Волиньгаз Збут,

ТОВ Вінницягаз Збут;

ТОВ Рівнегаз Збут;

ТОВ Хмельницькгаз Збут;

Чернівцігаз Збут;

ТОВ Чернігівгаз Збут;

ТОВ Дніпропетровськгаз Збут;

ТОВ Житомиргаз Збут,

ТОВ Миколаївгаз Збут;

ТОВ Запоріжгаз Збут;

ТОВ Гласкомерц;

ТОВ ТАС енегіі країни;

ТОВ Стрийнафтогаз,

ТОВ Закарпатгаз Збут;

ТОВ Йе Енергія;

ТОВ Львівгаз Збут;

ТОВ Сумигаз Збут;

ТОВ Черкасигаз Збут;

ТОВ Полтавагаз Збут;

ТОВ Прикарпат Енерготрейд;

ТОВ Асканія Енерджі,

ТОВ Уманьгаз Збут;

ТОВ Смарт Газ Систем;

ТОВ Одесагаз-Постачання;

ТОВ ТД Лубнигаз;

ТОВ Київгазенерджі;

ТОВ Львівенергозбут;

ДП Полум'я ПАТ Коростишівгаз;

ТОВ Газопостачальна компанія Геліос;

ПОН (Постачальник Останньої Надії).

Від 6,99 грн



ТОВ Газ Ап - 7,60 грн;

ТОВ Донецькі Енергетичні послуги (YASNO) - 7,89;

ТОВ Дніпровські Енергетичні послуги - 7,89;

ТОВ Київські Енергетичні послуги - 7,89;

ТОВ Нафтогазпостачання - 7,92;

ТОВ Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 7,98;

ТОВ Газпостачсервіс - 7,99;

ТОВ Тернопільоблгаз - 7,99;

ТОВ Газпостач Тернопільміськгаз - 7,99;

ТОВ Луганськгаз Збут - 7,99;

ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія - 8,04;

ДП Шепетівкагаз ПАТ Шепетівкагаз - 8,17;

ТОВ Маргаз - 8,25;

ТОВ Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія - 8,27;

ТОВ Чернівецька обласна енергопостачальна компанія - 8,30;

ТОВ Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 8,30;

ТОВ Азовгаз - 8,85.