Тарифи на електроенергію: РНБО готова вводити тимчасові адміністрації на підприємствах енергосфери

19:51 30 липня Київ, Україна

Рада нацбезпеки України готова вводити тимчасові адміністрації на енергопідприємства монополістів в разі загрози нацбезпеці.

Про це 30 липня на брифінгу в Донецькій області за результатами виїзного засідання заявив секретар РНБО Олексій Данилов

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов зазначив, що питання енергоринку є одним з найскладніших, які розглядала РНБО.

"Ми бачимо ознаки певної монополізації на цьому ринку. У нас на сьогодні вісім прізвищ: Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойки і ще громадянин РФ Воєводін. Вони володіють розподільними мережами. Ми на сьогодні розглядаємо можливість введення тимчасових адміністрацій в разі необхідності, якщо буде виникати загроза національній безпеці", - заявив Данилов.