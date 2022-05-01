Тарифи на електроенергію: РНБО готова вводити тимчасові адміністрації на підприємствах енергосфери
19:51 30 липня Київ, Україна
Рада нацбезпеки України готова вводити тимчасові адміністрації на енергопідприємства монополістів в разі загрози нацбезпеці.
Про це 30 липня на брифінгу в Донецькій області за результатами виїзного засідання заявив секретар РНБО Олексій Данилов
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Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов зазначив, що питання енергоринку є одним з найскладніших, які розглядала РНБО.
"Ми бачимо ознаки певної монополізації на цьому ринку. У нас на сьогодні вісім прізвищ: Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойки і ще громадянин РФ Воєводін. Вони володіють розподільними мережами. Ми на сьогодні розглядаємо можливість введення тимчасових адміністрацій в разі необхідності, якщо буде виникати загроза національній безпеці", - заявив Данилов.
"Більш того, ми нікому не дозволимо маніпулювати тарифами. Президент ставить завдання - ні в якому разі не допустити підвищення тарифів для уразливих верств населення. Ні в якому разі не повинна підвищуватися вартість для населення", - додав він.
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