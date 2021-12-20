Тарифи на електроенергію: зміни з 1 серпня

06:41 13 липень Київ, Україна

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 серпня 2020 збільшить тариф НЕК Укренерго на передачу електроенергії на 54,6% - з 155,4 грн / МВт-година до 240,23 грн / МВт-година ( без НДС). Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в суботу, 11 липня, з метою забезпечити наявність коштів у компанії для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел (через ДП Гарантований покупець).

При цьому проект рішення до засідання 11 липня передбачав зростання тарифу в 2,1 рази - до 327,97 грн / МВт-год, а початкову пропозицію НЕК було довести тариф до 604,51 грн / МВт-година. Можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти у міжнародних фінансових організацій (МФО), що дозволить знизити одномоментно навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України і «зеленими» меморандумом.

У той же час на прохання представників бізнесу та народних депутатів комісія вирішила відмовитися від дворазового зростання тарифу. Після проведеного в перерві засідання наради глава регулятора Валерій Тарасюк повідомив, що Укренерго проведе додаткові переговори з МФО з метою збільшення обсягу залучених кредитних коштів. За словами глави НЕК Володимира Кудрицького, банки будуть готові обговорювати перегляд параметрів фінансування за умови прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять збалансувати ситуацію на ринку, і зміни Кабінетом міністрів моделі покладання спеціальних зобов'язань.

Тариф на електроенергію для населення не змінювався з 2017 року. У Міненерго повідомляли про те, що не планували підвищувати тарифи найближчим часом. Нагадаємо, 5 травня Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг представила можливі сценарії фінансової балансування на ринку електричної енергії. Один з варіантів полягав в тому, щоб з 1 січня 2021 скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-година місяць електроенергії.