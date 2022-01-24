Тарифи на електроенергію - що чекає українців?

Українці можуть видихнути - поки тарифи на електроенергію не зростатимуть. У планах українського уряду немає підвищення цін для населення на період травень-червень. Однак наші журналісти розбиралися - що чекає країну до середини літа?

Кабінет Міністрів ухвалив остаточне рішення продовжити на травень-червень покладання спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення в травні і червні залишаться старими - 1,68 гривні за кіловат-годину.

У разі неприйняття рішення про продовження ПСО ціна на електроенергію для побутових споживачів стала б формуватися на ринкових умовах. Міненерго вважає, що це призвело б до різкого (більш ніж в два рази) зростання тарифу на електрику для населення - до 3,40 гривні за кВт/год. Адже за даними міністерства, ціни на електроенергію для домогосподарств приблизно вдвічі нижчі за реальні ринкові.

Пільговий тариф на електрику для побутових споживачів - 0,9 гривні за кВт/год на перші 100 кВт/год - уряд скасував ще з 1 січня 2021 року. В результаті вже з першої кіловат-години ми почали платити 1,68 гривні. Такий тариф повинен був діяти до 31 березня 2021 року. Але в кінці березня Кабінет Міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні, а тепер знову продовжив таку ж ціну на травень-червень.

Разом з тим від рішення Кабміну щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від Міжнародного валютного фонду. Поки уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але в майбутньому Міненерго спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує вдосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії в 2021 році, на підставі якого уряду буде запропонована оновлена редакція ПСО». Тому зростання ціни на електроенергію - до понад трьох гривень за кіловат-годину - це питання часу.