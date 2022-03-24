Тариф на електроенергію залишили на рівні 1,68 грн/кВт-годину до 1 серпня

14:04 26 червня Київ, Україна

30 червня закінчується чинний тариф на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год. Однак дію наявного тарифу мають намір пролонгувати ще на місяць, тобто до 1 серпня, а потім в Міненерго пообіцяли повернути диференційований підхід до споживачів.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

«Нова модель ПСО повинна реалізувати два головні завдання: захистити соціально вразливі верстви населення шляхом зниження і прогнозованості тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей і стабільної роботи. Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно. Ситуація, яка склалася на ринку електроенергії в травні-червні, повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО», - йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що неодноразово просили енергорегулятора (НКРЕКП) відреагувати. Відомство очікує прийняття найближчим часом низки рішень, «які допоможуть стабілізувати ринок».



«Уже в першій половині липня очікуємо побачити позитивні результати», - заявили в Міненерго.



Нагадаємо, що в кінці грудня минулого року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-годину, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.



В кінці квітня Кабмін вирішив залишити тариф для населення на цьому рівні ще на два місяці - до 30 червня.



Міненерго планувало на цьому тижні представити проєкт нової моделі ПСО, заявив 18 червня міністр енергетики Герман Галущенко. Він пояснив, що пропонується «диференційований підхід до оплати електроенергії в залежності від категорій споживачів». Зараз діє єдиний тариф на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год. За словами Галущенка, для побутових споживачів, які споживають в місяць менше 100 кВт-годину (16 млн домогосподарств), ціна буде нижчою за нинішню.



Агентство Інтерфакс-Україна писало з посиланням на джерело в Кабміні, що обговорюється проєкт ПСО, який передбачає поділ споживачів на чотири категорії в залежності від обсягів споживання (до 100 кВт-год; 100-300 кВт-год; 300-500 кВт-год, від 500 кВт-год). Максимальний тариф пропонується встановити на рівні близько 3 грн/кВт-год.



На початку червня Міненерго звернулося до НКРЕКП з проханням ввести тимчасову заборону трейдерам і електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на ринку на добу вперед/внутрішньодобовому ринку, на період профіциту скасувати цінові обмеження на організованих сегментах ринку, а також тимчасово встановити мінімальну ціну на внутрішньодобовому ринку на рівні не нижче за ринок на добу вперед (РДВ), на РДВ - не нижче собівартості НАЕК Енергоатом.



Комісія зі свого боку зобов'язала учасників ринку (крім виробників е/е і ДП Гарантований покупець) при здійсненні операцій купівлі та продажу е/е за двосторонніми договорами, на ринку на добу вперед або імпорту/експорту уникати негативного сальдо обсягів е/е за розрахунковий період в торговельній зоні ОЕС України.