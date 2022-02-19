Танки Т-64 пройшли модернізацію в Харкові

Пресслужба "Укроборонпрому" повідомила про модернізацію танків Т-64. Згідно з даними, Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" виконав капітальний ремонт, перевірку вузлів і агрегатів і надав техніку в користування Збройним силам України.

При модернізації бойові можливості Т-64 розширили. Також збільшена надійність вузлів, агрегатів і озброєння основного бойового танка Сухопутних військ України. Контракт державного оборонного замовлення за 2021 рік завод виконав достроково. Масштабна модернізація Т-64 почалася в 2017 році. Ця модель бойової техніки отримала сучасну радіостанцію, покращений двигун і оновлений приціл нічного бачення.

Крім танків Т-64, на "Харківському бронетанковому заводі" ремонтують і модернізують бронетехніку таких моделей: Т-72, Т-80УД, Т-80Б і Т-80БВ. За даними Генштабу ЗСУ, в 2021 році на розвиток української армії спрямують понад 30 млрд гривень з 116,3 млрд гривень оборонного бюджету. Зокрема, інвестиції в озброєння і військову техніку складуть 22,7 млрд гривень. Гроші виділять на розробку, закупівлю, капітальний ремонт і модернізацію.

Модернізований танк Т-64 БМ2 "Булат" пройшов перше випробування і зробив серію пострілів на полігоні Харківської області. Бойову машину оснастили новим двигуном. Це прискорило танк і поліпшило його маневреність. Збором моторно-трансмісійного відділу бойової машини займався "Завод ім. Малишева".