Митницю України модернізують за 10 млрд грн - Кабмін

Пресслужба Міністерства фінансів України розповіла про плани Кабінету Міністрів на функціонал Митної служби. Так, уряд планує виділення фінансової допомоги на модернізацію пунктів пропуску на митниці України.

Зокрема, до 2023 року уряд збирається витратити гроші на оновлення 25 старих пунктів пропуску. Також до цього проміжку часу збираються побудувати ще 10 нових пунктів. Всього на цю ініціативу Кабмін хоче виділити 9,8 млрд гривень. Гроші уряд візьме як з власного державного бюджету, так і з кредитних коштів, представлених Польщею.

Таким чином, на митниці хочуть мінімізувати людський фактор при перевірці товарів, тим самим поборовши корупцію.

Нагадаємо, що Україна імпортує найбільшу кількість товарів з Китаю, Німеччини та Російської Федерації. Такі дані Державної митної служби. У січні-лютому з Китаю імпортували товарів на 1 млрд 400 млн доларів, Німеччини - 758 млн дол., Росії - 730 млн дол.