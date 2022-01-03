Митна служба України підбила підсумки за 2021 рік

12:05 03 січень Київ, Україна

Стало відомо, наскільки виріс товарообіг України з іншими державами.

За даними Державної митної служби, Україна за 2021 рік експортувала товарів на суму 68,2 мільярда доларів.

Річний показник 2021 року перевищує торішній (2020 рік) на 18,9 мільярда доларів або на 38,3%.



Показники імпорту товарів до України також зросли. Розмір суми від ввезених товарів у країну досяг 73,3 мільярда доларів, що вище на 35,6% торішньої суми.

Загалом імпорт в Україну зріс на 19,3 мільярда доларів.



У службі також зазначили, що за річними підсумками товарообігу негативне сальдо із зовнішньої торгівлі становило 5,1 мільярда доларів. У 2020 році ця сума досягла 4,72 мільярда доларів.