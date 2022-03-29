Митна служба України перевиконала план і перерахувала до держбюджету на 16 млрд гривень більше

Державна митна служба України перевиконала план надходжень грошей в бюджет країни. Так, згідно зі звітом, за перше півріччя поточного місяця відомство виконало план на 108%. Перевиконання плану відбулося майже на 16 млрд гривень.

У тому числі до загального фонду держбюджету митні органи перерахували 174,6 млрд грн, до спеціального фонду - 32,9 млрд грн.

«За шість місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження митних платежів збільшилися на 57,3 млрд грн, або на 38%», - підкреслюється в повідомленні.

При цьому, відповідно до закону від 29 квітня 2021 року №1434-ІХ «Про внесення змін до закону «Про Державний бюджет на 2021 рік», на червень план надходжень був збільшений на 1,2 млрд грн. Однак в червні 2021 року Державна митна служба перерахувала до бюджету 37,3 млрд грн (при запланованих 33,6 млрд грн) і виконала план на 111%, понад плану перераховано 3,7 млрд грн.