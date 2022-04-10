Митна служба України відзначила зниження імпорту нафти в Україну - подробиці

Державна митна служба надала дані про імпорт нафти в Україну в перші 6 місяців поточного року. Відповідно до звітності, в 2021 році експерти відзначили падіння показників на 34,6%. Нафтову сировину імпортували в кількості 505,691 тис. тонн. Це практично на 267,824 тис. тонн менше, ніж за січень-червень 2020 року.

За даними Державної митної служби, за шість місяців імпортовано сировини на $207,806 млн, що на 21,5% менше, ніж в січні-червні-2020 ($264,688 млн). В т.ч. з Азербайджану - на $207,418 млн, Лівії - на $0,388 млн.

Крім того, Україна за звітний період експортувала 89,963 тис. тонн нафти в Румунію на $27,133 млн. Цей обсяг в березні експортував міжнародний трейдер Trafigura. Ресурс був придбаний у АТ "Укртранснафта", яка в свою чергу купила його навесні 2020 року на спаді цін для подальшого перепродажу.

У січні-червні минулого року Україна не здійснювала експорт нафти. Як повідомлялося, Україна в 2011 році імпортувала 5 млн 826,316 тис. тонн нафти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 - 1 млн 544,196 тис. тонн на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 - 761,058 тис. тонн на $630,282 млн, 2014 року - 178,613 тис. тонн на $146,533 млн, в 2015 - 248,158 тис. тонн на $89,039 млн, в 2016 - 515,954 тис. тонн на $173,835 млн, в 2017 - 1 млн 13,359 тис. тонн нафти на $442,219 млн, в 2018 - 766,832 тис. тонн на $431,735 млн, в 2019 - 790,628 тис. тонн на $405,748 млн, 2020 року - 1 млн 245,587 тис. тонн на $409,167 млн.