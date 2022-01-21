Митна служба позбавляє держбюджет коштів

Неефективна робота Митної служби України позбавляє державний бюджет прибутку. Таку заяву зробив колишній голова Державної митної служби України. За словами Анатолія Макаренка - держбюджет недоотримує близько 3 млрд доларів.

«Від 2 до 3 млрд доларів, на жаль, ми втрачаємо через неорганізовану, неефективну роботу митної адміністрації. Через «корупційний хаб», куди входять не тільки митники, а й правоохоронці», - сказав чиновник.

Макаренко впевнений, що правоохоронні органи не повинні бути присутніми в системі митного контролю, яку і зовсім потрібно змінити. Правоохоронці повинні здійснювати контроль за нечесними митниками, надавати інформацію про контрабанду, а не «кошмарити бізнес». Так, за десять років ніяких системних реформ на митниці не відбувалося, і її «фактично руйнували».