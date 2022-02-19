Таджикистан та Україна налагоджують співпрацю в аграрному секторі

10:18 17 лютий Київ, Україна





Поки що ж партнери хочуть перейти до конкретних домовленостей. Зокрема, є пропозиція організувати до 30-річчя встановлення дипвідносин між країнами, що відзначатиметься у квітні, двосторонній бізнес-форум. Дата його проведення залишається поки що відкритою, але не пізніше І півріччя 2022 року. Таджикистан шукає українських партнерів для проєктів у галузях енергетики та сільгоспмашинобудування, в аграрному секторі. Низка пріоритетних напрямків вже зафіксована у протоколі Шостого засідання міжурядової українсько-таджицької комісії, яке відбулося у жовтні 2021 року.Поки що ж партнери хочуть перейти до конкретних домовленостей. Зокрема, є пропозиція організувати до 30-річчя встановлення дипвідносин між країнами, що відзначатиметься у квітні, двосторонній бізнес-форум. Дата його проведення залишається поки що відкритою, але не пізніше І півріччя 2022 року.

Про це стало відомо за результатами зустрічі президента Української спілки промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія Кінаха з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Таджикистан Назризодою Давлаталі Хайдаром. У ній також взяли участь голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, президент Укрмашбуду Володимир Саченко та інші.

"Ми готові активно долучитися до його організації", - наголосили в УСПП.

Українська сторона також готова, а де-не-де вже й постачає обладнання для переробки цукрових буряків та очерету, сушіння чи консервації овочів тощо. Укрмашбуд пропонує будівництво заводів з вирощування та переробки м'яса птиці, переробки овочів тощо.

«Україна постачає с/г техніку до Казахстану та Узбекистану, тому ми могли б розглянути можливість налагодження виробництва у Таджикистані з відповідною локалізацією», – зазначив Леонід Козаченко.

Слід зазначити, що технологізація аграрного сектора є пріоритетною для Таджикистану, 70% якого проживає та працює у сільській місцевості.



При цьому сторони порушили й низку проблемних питань, серед яких складності з транзитом (через РФ), а обхідні шляхи здорожчають логістику. Над цим партнери працюватимуть разом у пошуку оптимального рішення.