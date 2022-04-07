Понад 110 млн гривень аліментів за тиждень - Мін'юст

Міністерство юстиції опублікувало дані про стягнення аліментів з населення України. Згідно з цифрами, органи державної виконавчої служби змогли отримати 115,7 млн гривень.

З них 26 млн гривень проблемної заборгованості стягнули завдяки застосуванню до боржників встановлених законом обмежень: позбавлення права виїзду за межі України, права керування транспортними засобами, права користування вогнепальною зброєю і права полювання, накладення арешту на майно, залучення боржника до відбування суспільно корисних робіт.

Так, в Івано-Франківську з квітня 2011 року перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання 8 дітей. Заборгованість по аліментах станом на 1 листопада становила 132 914 гривень.

Після вжиття заходів примусового виконання, боржник виплатив заборгованість по аліментах в повному обсязі, в тому числі і штраф в сумі 26 583 гривень.

Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції з початку року стягнули 5,1 млрд гривень аліментів, з яких 1,2 млрд гривень стягнули завдяки застосуванню до боржників встановлених законом обмежень.