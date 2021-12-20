Зведений бюджет України поповнився на 450 мільярдів

14:08 06 серпень Київ, Україна

Згідно з даними, поданими прес-службою Податкової служби України за перші 7 місяців (січень-липень 2020 року), до зведеного бюджету нараховано понад 450 мільярдів гривень. Зведений бюджет України - загальна сума всіх бюджетів з різних галузей економіки.

За платежами, які контролює Податкова служба, за цей період до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 461,7 млрд гривень, що на 55,1 млрд гривень (або 13,6%) більше, ніж за відповідний період 2019 року.

До державного бюджету спрямовано 310,2 млрд гривень, що на 51,7 млрд гривень (або на 20%) більше січня-липня 2019 року. Місцеві бюджети отримали 151,6 млрд гривень, що на 3,5 млрд гривень (або на 2,3%) більше за відповідний показник минулого року. При цьому надходження до загального фонду державного бюджету в липні становили 29,6 млрд гривень, індикативні показники Міністерства фінансів виконані на 123,1%.

Платники податків в липні отримали відшкодування ПДВ на 9,1 млрд гривень. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 24,4 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень (або 5,1%) більше, ніж за липень 2019 року.

Сукупні надходження платежів до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів, які адмініструються ДПС, в січні-липні склали 624,3 млрд гривень, що на 11,2% (або на 63,1 млрд гривень) більше відповідного періоду 2019 року.