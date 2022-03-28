Вільна економічна зона «Крим» в Україні анульована - подробиці

Верховна Рада усунула серйозний юридичний пробіл в Митному кодексі і усунула Вільну економічну зону «Крим». Оскільки ВЕЗ «Крим» не існувала після окупації території, було необхідно прийняти низку законів, що усувають цю економічну помилку.

У прийнятих законопроєктах йдеться про те, що:

на тимчасово окупованій території загальнодержавні, місцеві податки і збори і військовий збір не беруться;

платники податків звільняються від обов'язку подання до контролюючих органів декларацій, звітності;

контролюючі органи не здійснюють заходи контролю;

штрафні санкції та пеня за порушення податкового законодавства не застосовуються, а накопичені санкції і пеня з дати окупації підлягають списанню, що спричинить в т.ч. звільнення майна платників податків з податкової застави та закінчення виконавчого провадження; платники з місцезнаходженням на ТОТ мають право на добровільну сплату єдиного внеску, а до закінчення терміну окупації такі платники не можуть бути зареєстровані платниками акцизу.

Нагадаємо, що минулого тижня про анулювання ВЕЗ "Крим" розповідав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, що Вільна економічна зона "Крим" почала діяти у вересні 2014 року.

В рамках ВЕЗ "Крим" створюється вільна митна зона, за своїм функціональним типом є одночасно вільною митною зоною комерційного, сервісного та промислового типу.

На території ВЕЗ "Крим" не стягуються загальнодержавні податки і збори та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Будь-які доходи, отримані резидентами ВЕЗ "Крим" на цій території, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи.