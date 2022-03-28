Суверенний фонд ОАЕ оголосив про зупинення інвестицій у Росію

17:59 28 березня Київ, Україна

Суверенний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів Mubadala Investment Company ("Мубадала інвестмент кампені") вирішив призупинити інвестиції в Росію.

Про це заявив у понеділок генеральний директор фонду Хальдун Халіфа аль-Мубарак, виступаючи в Дубаї на Глобальному енергетичному форумі, організованому за участю вашингтонської Атлантичної ради.

«Те, що відбувається між Росією та Україною, має катастрофічні наслідки і з погляду людських життів, і з погляду впливу, який чинить на економіку у всьому світі», — сказав аль-Мубарак.

"У цих умовах, - підкреслив він, - ми змушені поставити на паузу інвестиції в цей ринок, в Росію".

Це перший коментар топ-менеджера Mubadala, другого за величиною суверенного фонду Абу-Дабі (активи на 243 млрд дол.) щодо російських інвестицій після вторгнення РФ в Україну.



Об'єднані Арабські Емірати, що входять до нафтовидобувної групи ОПЕК+, до якої входить і Росія, не підтримали голосування Ради Безпеки ООН щодо засудження російського вторгнення, нагадує агентство.



На сайті фонду йдеться, що він інвестував 3 мільярди доларів у Росію приблизно в 50 компаній. Мубарак сказав, що зараз у Росії інвестовано менше 1%.