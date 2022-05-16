Сурогатне паливо з РФ на 80 млн гривень

Бюджет України щороку втрачає приблизно 20 млрд грн через злочинні схеми, пов'язані з сурогатом. Так, на цьому тижні прикордонники припинили чергову махінацію з неякісним паливом.
Співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби з початку року ліквідували три масштабних схеми по незаконному ввезенню в Україну російської сировини для виробництва контрафактного палива. Всього було вилучено 1,3 тис. тонн продукції і обладнання на загальну суму 80 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Сировину з РФ злочинні угруповання ввозили за сірими схемами для виробництва бензинів А-95, А-92 і дизельного палива.
"Компоненти, необхідні для виготовлення пального, видавали за іншу хімічну продукцію, яка не вимагає відповідного оподаткування. В Україні із ввезеної сировини виробляли паливно-мастильний сурогат, підвищуючи його якісні характеристики хімічними присадками", - розповіли в МВС.
Підроблене паливо продавали на заправках в Харківській, Чернігівській та Донецькій областях.
Також прикордонники спільно з іншими правоохоронцями присікли діяльність трьох підпільних нафтопереробних заводів, які працювали в Харківській області.
Нагадаємо, в минулому році частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, автогазу - понад третину (34%), а дизельного палива - 19%. Тому бюджет щорічно втрачає близько 20 млрд грн через недобросовісних учасників ринку.
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