Суецький канал: наслідки для економіки України

Весь світ постраждав від блокування Суецького каналу. Попередні підрахунки експертів прогнозували збитки в розмірі 6-7 млрд доларів, проте точніші підрахунки на цей момент показують суму в 1 млрд доларів.

У пробці Суецького каналу застрягли 8 суден з вантажами українських компаній. Це судна компаній Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Серед вантажів: кукурудза, пшениця, залізна руда і металопродукція. Більшість з них слідують в Китай. В цілому "підвисали" понад 680 000 тонн українського експорту. Таку інформацію озвучив судновий агент України, компанія Stark Shipping.

У той самий час, на думку експертів, Україна від цієї події практично не постраждала. Приватні компанії, які застрягли в "суецькій пробці", повинні мати страховки, за якими їм відшкодують збитки. На саму ж економіку країни блокування каналу, на щастя, не вплинуло.

"На нашому ВВП це ніяк не відіб'ється, - стверджує колишній виконавець обов'язків міністра розвитку економіки і керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. - В цілому вийшла коротка перерва в надходженні товарів з Азії в Україну. Хоча це стосується чималої кількості промислових товарів, але їхні запаси не були вичерпані в цей період, тому порожніх полиць ми не побачили. Можна сказати, що ми відбулися легким переляком в цій ситуації".

Якби Суецький канал був заблокований довше, наслідки могли бути гіршими. Імпортовані зі Сходу товари нам би довелося везти навколо Африки. Виросла б вартість перевезення, а відповідно і ціни продукції в магазинах. Також деякі види промислових товарів могли б на якийсь час зникнути з полиць, поки б не підвезли нову партію.

На щастя, економіка України не постраждала від блокування важливого морського шляху. Але це дає нам привід задуматися і розглянути нові варіанти транспортування товарів в цілому. Адже стає зрозуміло, що сподіватися на стабільність єдиного каналу поставок в сучасних умовах - ризиковано.