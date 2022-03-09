Судно "Свята Ольга» продали на брухт

Електронна система Прозорро опублікувала інформацію про продаж судна «Свята Ольга», яке було майном Державного університету інфраструктури та технологій. Судно не використовувалося три роки і було пришвартоване в самому центрі міста Миколаїв.

Торги відбулися 8 червня. На цей момент Державний університет інфраструктури та технологій має намір укласти договір з фірмою «ЮГВТОРМЕТГРУП», яка запропонувала трохи більше 14 мільйонів гривень при стартовій ціні аукціону 7 мільйонів.

В аукціонній пропозиції вказується, що судно призначене на брухт і не придатне для безпосереднього використання і експлуатації. Продавець також вказав кількісний склад різних металів:

Чорний лом - 3448,00 тонн.

Алюміній - 2,00 тонни.

Мідь - 7,00 тонн.

Бронза - 15,00 тонн.

Нержавіюча сталь - 4,00 тонни.

Неметалеві вироби - 575,00 тонн.

Варто відзначити, що це була друга спроба продажу судна в цьому році. Буквально місяць тому за судно боролися п'ять компаній і дві з них зробили пропозицію в 25 мільйонів гривень. Проте, результат торгів скасували через бюрократичні неточності в документації.

З другої спроби учасники аукціону вже не були такі щедрі. Найбільше готова віддати фірма «ЮГВТОРМЕТГРУП», яка запропонувала на 11 мільйонів менше, ніж переможець першого аукціону. При цьому кількісні дані по металу в аукціоні залишилися колишніми. Також таємничим чином зі сторінки першого аукціону зник «Реєстр цінових пропозицій», в якому були зафіксовані результати попередніх торгів.

Морське навчально-виробниче судно «Свята Ольга» є цінним надбанням, навіть якщо його використовувати як брухт. Одного чорного металу за ринковою ціною вистачить, щоб перекрити всю ту суму, яку запропонував переможець аукціону.