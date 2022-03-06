Судова реформа принесе Україні 600 млн євро

Україна може отримати макрофінансову допомогу від країн Європейського Союзу. Мова йде про великий транш в розмірі 600 млн євро. Однак для цього в Україні має відбутися серйозна судова реформа.
Про це українському уряду заявила заступниця гендиректора Директорату з питань політики сусідства і переговорів щодо розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.
"Головна з вимог - це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя", - заявила Матернова.
За її словами, для отримання траншу від ЄС Україна також повинна забезпечити незалежну роботу НАБУ, що зазначено в угоді між Україною і МВФ. "Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, тому що збереження співробітництва з НАБУ - це базова вимога, ми не можемо навіть почати оцінку прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - додала Матернова.
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