Судова реформа принесе Україні 600 млн євро

"Головна з вимог - це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя", - заявила Матернова.

За її словами, для отримання траншу від ЄС Україна також повинна забезпечити незалежну роботу НАБУ, що зазначено в угоді між Україною і МВФ. "Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, тому що збереження співробітництва з НАБУ - це базова вимога, ми не можемо навіть почати оцінку прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - додала Матернова.