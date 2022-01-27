Суд зняв арешт із будівельної компанії Максима Микитася

11:03 27 січень Київ, Україна

Дарницький районний суд Києва вирішив зняти арешт зі статутного капіталу та скасувати заборону на реєстраційні дії щодо ТОВ «Укрбуд Девелопмент», що належить українському бізнесменові Максиму Микитасю.

Таким чином суд задовольнив клопотання адвокатів заявників на користь компанії «Базерт Девелопмент Еллєпі» та фізичної особи, як випливає із судової ухвали від 13 січня.



Відповідно до постанови, арешт статутного капіталу компанії було накладено у червні 2021 року в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом викрадення співзасновника «Укрбуд Девелопмент».



Раніше Вищий антикорупційний суд призначив повторне підготовче засідання, на якому буде розглянуто причетність колишнього народного депутата Максима Микитася до організації схеми із заволодіння коштами Нацгвардії.



Як відомо, Микитасю повідомили про підозру ще у жовтні 2019 року.