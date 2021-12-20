Суд звільнив Нафтогаз від мільярдного податкового штрафу

Сьогодні стало відомо, що своїм рішенням від 21 липня шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у перегляді рішення суду нижчої інстанції. Нагадаємо, що попередній суд задовольнив позов НАК Нафтогаз про скасування податкового повідомлення про застосування до компанії штрафу на суму майже 2,4 млрд гривень з виплати ПДВ.

Зазначено, що штраф був накладений Податкової в зв'язку з відсутністю реєстрації протягом граничного строку розрахунків коригування ПДВ на суму 4,75 млрд гривень. При цьому НАК оплатив податкові зобов'язання по відповідній накладній, що ні заперечувалося контролюючим органом.

Суди першої та апеляційної інстанції прийняли рішення, що Нафтогазу було незаконно відмовлено в реєстрації розрахунків коригування від 12 березня 2018 року на загальну суму 4,75 млрд гривень. Тим самим, суд відмовився виконувати скаргу Офісу великих платників податків Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що за 2019 рік прибуток Нафтогазу виросла більш ніж в чотири рази - до 63,3 млрд гривень. Різке зростання прибутку забезпечило рішення арбітражу і виплата боргу Газпромом.

Також Нафтогаз згенерував найбільший прибуток серед державних компаній України в сумі 50,6 млрд гривень. І цієї суми 95% було виплачено в держбюджет у вигляді дивідендів.