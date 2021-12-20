Субсидія в Україні скоротилася майже на 800 гривень

В Україні відзначено різке зниження субсидій. У лютому 2021 року сума зниження досягла 748 гривень в порівнянні з попереднім місяцем. Українці відчули негативну динаміку і чекають показників березня.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, в лютому розмір субсидій для українців перебував на рівні в 1483 гривні.

Скорочення субсидій міністерство аргументувало зниженням вартості природного газу для українців. Тобто, якщо в січні громадяни повинні були заплатити за газ в середньому по 8,5-9 гривень за один кубічний метр, то в лютому аналогічна вартість склала 6,99 грн.

Відомо, що всього в лютому субсидії виплатили 3 млн українських домогосподарств на загальну суму в 5,3 млн гривень. Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики розповіли про нюанси при розрахунку державної допомоги на оплату комунальних послуг - субсидії. Там зазначають, що сума допомоги розраховується індивідуально, яка, в основному, залежить від доходів сім'ї.