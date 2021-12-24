Субсидія в Україні: подробиці системи розрахунку

Міністерство соціальної політики надало дані про субсидії в Україні. Цифри березня показують зростання виплати на 13,6% - до 1686 гривень. Державний бюджет виділив майже 5 млрд гривень на виплати для 2,95 млн українських сімей.

Найбільший середній розмір субсидії - в Рівненській області (2012 гривень). Найменший - у Одеській області (1193 гривні).

4,52 млрд гривень субсидій були виплачені в готівковій формі, а 274 млн грн - в безготівковій. Всього в березні за субсидіями звернулися 134,9 тис. сімей, а призначена субсидія була 72,9 тис. домогосподарств.

Частину рахунку за комунальні послуги субсидіант оплачує сам. Це т.зв. обов'язковий платіж, він визначається окремо для кожної родини (за формулою). Принцип простий - чим нижче доходи домогосподарства, тим менший відсоток обов'язкової плати. Обов'язкова частина платежу залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.

Сама субсидія призначається в розмірі різниці між вартістю послуг ЖКГ (в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів) і розміром обов'язкової частки платежу. У більшості випадків, щоб звернутися за субсидією, потрібно подати лише два документи - заяву та декларацію. Всю іншу інформацію органи соцзахисту отримують за запитами від Податкової служби, Пенсійного фонду, МВС, органів місцевого самоврядування та постачальників комунальних послуг.

Як раніше пояснювала міністр соціальної політики Марина Лазебна, українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися за допомогою, адже грошей на субсидії у держави вистачає.